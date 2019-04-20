Аршавин надеется, что Кокорина освободят прямо в зале суда

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Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался относительно заседаний в Пресненском суде города Москвы по делу нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павел Мамаев, передает «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что фигуранты дела давно осознали свою неправоту.

«Все понимают, что они не правы. Сами футболисты тоже уже давно это поняли, еще с первого дня. Обидно, что все так происходит. Они должны понести наказание, но все же надеюсь, что после оглашения приговора они смогут покинуть места не столь отдаленные уже в зале суда», — поделился мнением Аршавин.

Кокорин и Мамаев были арестованы за два эпизода с драками в центре Москвы в октябре 2018 года.

Ранее Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева.