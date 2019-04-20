Названы номинанты на звание лучшего игрока года в чемпионате Англии
Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) опубликовала имена шести номинантов на звание лучшего игрока нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает твиттер организации.
На награду претендуют Вирджил ван Дейк, Садио Мане (оба из «Ливерпуля»), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все — «Манчестер Сити») и Эден Азар («Челси»).
«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 85 очками на счету после 34 проведенных встреч.
«Манчестер Сити» идет вторым, от команды Юргена Клоппа его отделяют два балла, но есть матч в запасе. «Челси» расположился на 5-й позиции с 66 очками в 34 матчах, они борются за возможность попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.
В число претендентов не включен прошлогодний победитель Мохамед Салах из «Ливерпуля».
Ранее Салах призвал мусульман изменить отношение к женщинам.
The nominees for the PFA Players' Player of the Year!— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) 20 апреля 2019 г.
���� @aguerosergiokun
���� @VirgilvDijk
���� @hazardeden10
���� Sadio Mané
���� @BernardoCSilva
�������������� @sterling7#PFAawards | #POTY pic.twitter.com/j6YvXaRtSJ