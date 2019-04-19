Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева представила новую программу на шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее, передает РИА «Новости».

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде «7 Rings».

На мировом первенстве в японской Сайтаме Медведева взяла бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что у некоторых пользователей инстаграма одежда спортсменки вызвала неожиданные ассоциации.