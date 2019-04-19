Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева представила новую программу на шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее, передает РИА «Новости».
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде «7 Rings».
На мировом первенстве в японской Сайтаме Медведева взяла бронзовую медаль.
Ранее сообщалось, что у некоторых пользователей инстаграма одежда спортсменки вызвала неожиданные ассоциации.
Part 2 pic.twitter.com/BS897UHzNh— Kristian Kostov (@KristianKostov_) 19 апреля 2019 г.