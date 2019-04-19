Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло
Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, передает «Советский спорт».
Во встрече 1/4 финала Медведев одержал победу над представителем Сербии Новаком Джоковичем со счетом 6:3, 4:6, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут.
В следующем раунде россиянин встретится с сербом Душаном Лайовичем.
Ранее Медведев прокомментировал победу над греческим спортсменом Стефаносом Циципасом.
Теннис. Монте-Карло. 1/4 финала
Даниил Медведев (Россия) — Новак Джокович (Сербия) — 6:3, 4:6, 6:2