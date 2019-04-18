МОК выделит €500 тыс на восстановление Нотр-Дама
Международный олимпийский комитет (МОК) выделит средства на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, сообщает РИА «Новости».
Организация отдаст готова выделить €500 тыс.
«Завершение реставрации собора к началу Олимпиады в Париже в 2024 году станет для всех нас дополнительной мотивацией. Все олимпийское движение, в частности МОК, было чрезвычайно тронуто той связью, которую французы установили между собором Нотр-Дам и Олимпийскими играми в Париже», — гласит письмо главы МОК Томаса Баха руководителю оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге.
Пожар в соборе Парижской Богоматери случилось 15 апреля. В результате происшествия обрушился шпиль собора, а также пострадала несущая конструкция.
На данный момент идет расследование в связи с непреднамеренным причинением ущерба при возгорании.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» поддержит реконструкцию Нотр-Дама.