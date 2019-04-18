Ломаченко предстоит защитить титул WBO

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Боксер Василий Ломаченко должен защитить чемпионский титул Всемирной боксерской организации (WBO) в течение предстоящего года, сообщает РИА «Новости».

По словам президента организации Франциско Валькарселя, пока нет конкретного претендента, с которым должен встретиться украинский спортсмен.

До этого промоутер российского боксера Романа Андреева Владимир Хрюнов заявил, что Ломаченко должен либо встретиться с соотечественником Романом Андреевым, который находится на первом месте в рейтинге, либо отказаться от титула WBO.

«У Ломаченко пока нет обязательного претендента, у него есть 18 месяцев с момента боя с Педрасой для того, чтобы провести обязательную защиту титула», — заявил Валькарсель.

У Ломаченко 13 побед при одном поражении. В декабре 2018 года Ломаченко завоевал титул WBO, одержав победу над пуэрториканца Хосе Педрасу.

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