Месси поделился эмоциями от выхода в полуфинал ЛЧ

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился эмоциями от выхода в полуфинал Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

В ответном матче против »Манчестер Юнайтед» (3:0; 1:0 — первый матч) Месси смог оформить дубль за четыре минуты. Он поразил ворота Давида де Хеа на 16-й и 20-й минутах.

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В полуфинале «Барселона» сразится с победителем пары «Ливерпуль» — «Порту».

«В эпизоде с первым голом повезло, что удар получился сильным, и мяч залетел. Во втором голе мне повезло немного больше, но важно то, что мы достигли цели — вышли в полуфинал впервые за четыре года.

Без сомнения, мы должны обратить внимание на первые минуты, потому что мы не можем играть так в Лиге чемпионов. Мы обсуждали это, у нас был опыт матча с «Ромой». В этом турнире достаточно 5-10 плохих минут, которые могут все усложнить или даже оставить вас за бортом. В полуфинале нас ждет сложный соперник, будь то «Ливерпуль» или «Порту», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» считают Месси одним из лучших в мире.