«Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

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«Барселона» нанесла разгромное поражение «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Лионель Месси, также отличился Филиппе Коутиньо.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Барселоны. По сумме двух матчей (4:0) в полуфинал вышел каталонский клуб, где встретится с победителем пары «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — «Порту» (Порту, Португалия).

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

«Барселона» (Барселона, Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) — 3:0

Голы: 1:0 — Месси, 16; 2:0 — Месси, 20; 3:0 — Коутиньо, 61.