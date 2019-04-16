Макгрегор поздравил Овечкина с отличным ударом
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с победным нокаутом в стычке с соперником из «Каролины» Андреем Свечниковым в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».
Клуб Овечкина уступил «Кароолине» со счетом 5:0.
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Россияне устроили драку в первом игровом отрезке. 33-летний Овечкин отправил на лед своего 19-летнего соотечественника, после чего Свечников не смог продолжить встречу.
«Поздравляю Овечкина. Настоящий русский. Был рад увидеться с тобой в Москве, скоро мы встретимся вновь. Они могут убежать, но им не спрятаться», — написал Макгрегор в твиттере.
Ранее Овечкин рассказал, что противник сам попросил его подраться.