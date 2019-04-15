Рудковская высказалась о замене музыки в номере сына Плющенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/10/10891010/upload-002-pic905-895x505-95275.jpg">

Продюсер Яна Рудковская высказалась относительно ситуации с выступлением в Японии их общего с фигуристом Евгением Плющенко сына, передает Hello.

Организаторы ледовых шоу в Европе и Азии обратились с просьбой не выпускать на лед 6-летнего ребенка под песню Billie Jean в исполнении Майкла Джексона. Причиной является скандальный документальный фильм о певце под названием «Покидая Неверленд».

Реклама

«Я лично знала Майкла, нас представили друг другу на вечере принца Брунея в 2006 году в Лондоне. Сейчас все пытаются нажиться на его имени различным путями. И я из принципа не хочу смотреть это кино. Мое отношение к Майклу остается прежним. Но 14 апреля мы прекращаем катать номер «Майкл Джексон» и в Европу и Японию едем с новым «Танго Amore», — сказала Рудеовская.

Ранее Плющенко отреагировал на слова Романа Костомарова о карьере Алины Загитовой.