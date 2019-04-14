Черчесов высказался о скандале с Гулиевым
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал скандал с футболистом московского «Спартака» Аязом Гулиевым.
«Я не знаком с ним лично. После чемпионата мира мы говорим только о вещах, которые не касаются футбола. С одной стороны, это напрягает, с другой — раздражает. Плюсов в клубе и сборной ему это не добавило», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».
По мнению специалиста, игрок должен соответствовать статусу национальной команды на поле и за его пределами.
«Мы играем за страну. Данный инцидент не добавил ему вистов. Клуб не может не реагировать, поэтому в матче с «Ростовом» он не досчитался боевой единицы», — сказал Черчесов.
Ранее депутат Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев высказался относительно инцидента с полузащитником московского «Спартака» Аязом Гулиевым.