Черчесов высказался о скандале с Гулиевым

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал скандал с футболистом московского «Спартака» Аязом Гулиевым.

«Я не знаком с ним лично. После чемпионата мира мы говорим только о вещах, которые не касаются футбола. С одной стороны, это напрягает, с другой — раздражает. Плюсов в клубе и сборной ему это не добавило», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

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По мнению специалиста, игрок должен соответствовать статусу национальной команды на поле и за его пределами.

«Мы играем за страну. Данный инцидент не добавил ему вистов. Клуб не может не реагировать, поэтому в матче с «Ростовом» он не досчитался боевой единицы», — сказал Черчесов.

Ранее депутат Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев высказался относительно инцидента с полузащитником московского «Спартака» Аязом Гулиевым.