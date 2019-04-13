Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения средств в РУСАДА
Московская полиция возбудила уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), сообщает ТАСС.
Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«С целью хищения бюджетных средств в особо крупном размере под предлогом оплаты заключенных с одной из российских компаний договоров на поставку оборудования для сбора проб биологического материала в целях проведения допинг-контроля спортсменов и прочих расходных материалов к ним, осуществили перечисление денежных средств в качестве оплаты заказанного оборудования по завышенной цене, причинив тем самым ущерб на сумму более 1 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — заявлено в сообщении.
Ранее в РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств.