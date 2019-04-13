Порошенко поздравил Ломаченко с защитой чемпионских титулов
Президент Украины Петр Порошенко поздравил боксера Василия Ломаченко с победой над британцем Энтони Кроллой в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе, передает «Советский спорт».
«Фантастическая победа Ломаченко! Поздравляю нашего непобедимого боксера с удачной защитой чемпионских титулов.
Украина гордится тобой, Василий! Вперед, к новым победам!», — написал президент в твиттере.
Поединок прошел в Лос-Анджелесе на арене Staples Center и завершился победой действующего обладателя титулов в четвертом раунде.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.
Ранее Ломаченко назвал возможного следующего соперника.
Фантастична перемога @VasylLomachenko! Вітаю нашого непереможного боксера із вдалим захистом чемпіонських титулів. Україна пишається тобою, Василю!— Петро Порошенко (@poroshenko) 13 апреля 2019 г.
Вперед, до нових перемог! pic.twitter.com/yk71hJ4UwL