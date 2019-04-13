Порошенко поздравил Ломаченко с защитой чемпионских титулов

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Президент Украины Петр Порошенко поздравил боксера Василия Ломаченко с победой над британцем Энтони Кроллой в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе, передает «Советский спорт».

«Фантастическая победа Ломаченко! Поздравляю нашего непобедимого боксера с удачной защитой чемпионских титулов.

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Украина гордится тобой, Василий! Вперед, к новым победам!», — написал президент в твиттере.

Поединок прошел в Лос-Анджелесе на арене Staples Center и завершился победой действующего обладателя титулов в четвертом раунде.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Ломаченко назвал возможного следующего соперника.