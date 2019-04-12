Кокорин прокомментировал нападение «спартаковца» Гулиева на пешехода

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поразмышлял об инциденте с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева.

«Что можем посоветовать Гулиеву? Мы весь день тут провели, что мы можем посоветовать? Нужно посмотреть, чтобы посоветовать. Вы можете показать? С удовольствием бы посмотрели», — цитирует находящегося на заседании по собственному делу Кокорина «Чемпионат.com»

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.Стоит отметить, что 11 апреля спортсмен пытался на своем «Мерседесе» проехать на красный свет светофора и задел на пешеходном переходе мужчину, коим оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанес ему удар. Завязалась драка, в результате которой у пострадавшего был сломан нос.

Впоследствии Аяз извинился и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение.

«Газета.Ru» следит за основными событиями заседания по делу Кокорина и Мамаева в онлайне.

Ранее Уткин назвал Гулиева «идиотом».