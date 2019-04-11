«Спартак» и ЦСКА получили крупные штрафы по итогам дерби

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Московские «Спартак» и ЦСКА получили крупные денежные штрафы по итогам дерби, которое состоялось в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу армейского клуба.

«Спартак» получил штраф в размере 275 тыс. рублей.В эту сумму входит баннер фанатов с ненормативной лексикой (50 тыс), выкрики фанатами ненормативной лексики (100 тыс), пронос на стадион и использование фанатами пиротехники (125 тыс), а также 20 тыс лично лично оштрафован главный тренер «Спартака» Олег Кононов, покидавший пределы технической зоны.

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ЦСКА наказан на на 225 тыс. рублей. В этот штраф входит использование фанатами пиротехники (125 тыс), выкрики фанатами ненормативной лексики (100 тыс). Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уплатит 30 тысяч штрафа за выход за пределы технической зоны во время игры.

Ранее сообщалось, что хавбек ЦСКА Влашич попал в сферу интересов «Зенита».