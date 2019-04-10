Президент ЦСКА высказался о скандале с Кокориным и Мамаевым
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о суде над полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным.
«Мамаев, кстати, когда-то был в ЦСКА. В любом случае человек не может считать, что если он футболист и у него заслуги, то он может бить другого человека стулом. Оба были бы отстранены и ожидали приговора вне команды», — цитирует Гинера Automobili.ru.
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10 апреля в Пресненском суде продолжается допрос свидетелей по делу о двух драках, участниками которых стали братья Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания суда.