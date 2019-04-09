Российский боец объяснил вызывающее поведение Хабиба Нурмагомедова
Российский боец наилегчайшего веса Петр Ян объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов вызывающе себя ведет после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229, передает RT.
Поединок произошел в октябре 2018 году, россиянин одержал победу, применив к противнику удушающий прием. Стоит отметить, что после боя Нурмагомедов спровоцировал драку за пределами октагона.
Реклама
«За рубежом очень многие узнали о Хабибе благодаря Конору, который раскручивал их бой. Да, Нурмагомедов ответственно подошел к этому поединку и выиграл. После такой победы он может позволить себе вести себя более вызывающе», — заявил Ян.
Ранее Мирзаев высказался о зависти к Хабибу из-за пояса UFC.