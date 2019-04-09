Российский боец объяснил вызывающее поведение Хабиба Нурмагомедова

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Российский боец наилегчайшего веса Петр Ян объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов вызывающе себя ведет после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229, передает RT.

Поединок произошел в октябре 2018 году, россиянин одержал победу, применив к противнику удушающий прием. Стоит отметить, что после боя Нурмагомедов спровоцировал драку за пределами октагона.

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«За рубежом очень многие узнали о Хабибе благодаря Конору, который раскручивал их бой. Да, Нурмагомедов ответственно подошел к этому поединку и выиграл. После такой победы он может позволить себе вести себя более вызывающе», — заявил Ян.

Ранее Мирзаев высказался о зависти к Хабибу из-за пояса UFC.