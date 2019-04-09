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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Стэнли, передает «Советский спорт».

«Ради этого мы и играем, чтобы попасть в плей-офф. Неважно, с какого места, главное — попасть в плей-офф. Вкус победы, который мы попробовали в прошлом году, был невероятен. Надеюсь, сможем вновь его испытать.

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В плей-офф надо быть готовыми к очень сложным матчам. Эти матчи отличаются от игр в регулярном сезоне. Но у нас уже есть прошлогодний опыт и мы знаем, как должны играть. Надеюсь, сможем повторить свой прошлогодний успех, — цитирует Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В первом раунде плей-офф Восточной конференции «Вашингтон» встретится с »Каролиной Харрикейнз».