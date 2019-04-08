Мать Овечкина опровергла слухи о своей госпитализации

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Бывшая советская баскетболистка и мать нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяна опровергла слухи о том, что ее госпитализировали, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в СМИ появилась информация, что маму хоккеиста увезли в больницу в связи с обострением хронической болезни.

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«Прекратите заниматься ерундой. Это все неправда. У меня все в порядке. Я нахожусь дома», — подчеркнула Татьяна Овечкина.

Мама капитана «Вашингтона» является двукратной олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она играла в составе московского «Динамо» с 1967 по 1982 год и работала тренером.

Ранее Кузнецов поделился мнением о результатах Овечкина и Кучерова.