Митрофанов займет пост заместителя гендиректора РФС

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Бывший генеральный директор петербургского «Зенита» Максим Митрофанов займет пост заместителя генерального директора Российского футбольного союза (РФС) по развитию, сообщает Sport24.

В обязанности экс-главы будет входить разработка новой стратегии по развитию организации.

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Митрофанов уже выполняет функции, связанные с должность, но официально станет замом гендиректора 11 апреля, после утверждения на исполкоме РФС.

Отмечается, что в феврале 2019 года новым президентом РФС был избран бывший председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Дюков. Генеральным директором союза является Александр Алаев, до этого исполняющий обязанности главы.

Ранее почетный президент РФС прокомментировал форму Кокорина и Мамаева.