Экс-форвард ЦСКА признан игроком года в Нигерии

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Нападающий Ахмед Муса получил приз лучшему игроку 2018 года в Нигерии по версии Нигерийской федерации футбола (NFF).

Как сообщает официальный твиттер федерации, бывший «армеец» опередил в борьбе за приз полузащитника лондонского «Арсенала» Алекса Ивоби и форварда китайского «Шанхай Шэньхуа» Одиона Игало.

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Стоит отметить, что Ахмед выступал за московский ЦСКА в 2012–2016 и 2018 годах. В составе москвичей он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка России.

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