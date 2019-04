Экс-форвард ЦСКА признан игроком года в Нигерии

Нападающий Ахмед Муса получил приз лучшему игроку 2018 года в Нигерии по версии Нигерийской федерации футбола (NFF).

Как сообщает официальный твиттер федерации, бывший «армеец» опередил в борьбе за приз полузащитника лондонского «Арсенала» Алекса Ивоби и форварда китайского «Шанхай Шэньхуа» Одиона Игало.

Стоит отметить, что Ахмед выступал за московский ЦСКА в 2012–2016 и 2018 годах. В составе москвичей он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка России.

WINNER: @aiteonffawards Goal of the season @Ahmedmusa718's second goal vs Iceland at the FIFA World Cup 2018 #AiteoNFFAwards #NightsOfLegends pic.twitter.com/XtxjcPlRuE