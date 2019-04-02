Дело по разделу имущества супругов Глушаковых затягивается

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Адвокат Дарьи Глушаковой рассказала об итогах заседания по апелляционной жалобе ее мужа на решение суда по разделу имущества, передает Sport24.

Дело было решено перенести на неопределенный срок.

«Вторая сторона (Дениса Глушакова) подала замечание на протокол и сопроводила это также заявлением о восстановлении срока. Данное заявление рассматривалось судом первой инстанции, поэтому суд был вынужден соблюсти правовую сторону вопроса и определил вернуть дело в суд первой инстанции. Теперь Никулинский суд будет рассматривать заявление о восстановлении сроков, чтобы вторая сторона могла внести те замечания в протокол, которые она считает нужным. Никакого другого заседания, никакой другой даты мы пока назвать не можем. Процедура такая, что сам протокол очень редко когда изготавливается в срок.

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В нашем случае произошло ровно тоже самое. Они увидели протокол, ознакомились с ним, подали свои замечания. Поскольку срок на подачу этих замечаний также регламентирован и он был пропущен по объективным обстоятельствам, то было подано это заявление. Но подано это было после апелляционной жалобы, поэтому Московский городской суд возвращает дело в Никулинский суд. После его рассмотрения там, его вернут обратно в Мосгорсуд. Дело затягивается», — сообщила правозащитница.

Ранее Мосгорсуд вернул Денису Глушакову жалобу на решение по размеру алиментов.