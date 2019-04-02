Брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

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Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абубакар будет выступать под эгидой той же организации, сообщает ТАСС.

Боец смешанного стиля (ММА) может дебютировать 7 сентября в поединке в США.

«Абубакар уже в UFC. Ведем переговоры по дате», — заявил обладатель пояса.

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Абубакар Нурмагомедов был отстранен на год за потасовку после боя брата против ирландца Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 229.

Боец вернется в октагон не раньше октября 2019 года. Однако Хабиб Нурмагомедов отметил, что его родственник может принять участие в какой-либо встрече и раньше.

До этого россиянин выступал в американской организации PFL.

Ранее Хабиб назвал Макгрегора ревнивой женой из-за завершения карьеры.