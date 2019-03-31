Отец Началовой посоветовал Ланскому беречь своих детей
Отец Юлии Началовой не винит Дмитрия Ланского в смерти своей дочери, предает «Комсомольская правда».
Музыкант попросил первого мужа актрисы беречь детей.
«Только, что общались с Виктором Началовым. Он просил сказать Диме Ланскому, что не видит его вины в смерти дочери и просит беречь своих детей. В память о Юле и ее добром отношении ко всем мы, все прояснив, со спокойной душой закрываем тему. Мы должны научиться быть добрее к ближним, беречь их и жить счастливо», — написала в инстаграме адвокат Катя Годон.
Именно ее попросил о помощи Ланской после посыпавшихся обвинений, что на нем лежит ответственность за анорексию Началовой. Музыкант уже готовился встретиться в суде с отцом Юли.
Ранее первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах.
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Только, что говорили с Виктором Началовым (Папа Юли) Он просил передать Диме Ланскому, что виноватым его в смерти дочери не считает... и велел беречь своих детей. Думаю сегодня эта тема одним эфиром для нашей стороны закрыта. В память о Юле и ее доброй душе мы, обнявшись, закрываем тему. Лучшее, что мы все можем... это быть добрее друг к другу... участливее... беречь друг друга... пока живы. #началова #ланской #1канал