В России планируют штрафовать биатлонистов за отказ общаться с прессой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/231/12106231/RIAN_5655077.HR-pic905-895x505-43942.jpg">

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов согласился с существованием проблемы взаимодействия спортсменов с представителями прессы, передает Sport24.

Он считает справедливым предложение комментатора Дмитрия Губерниева штрафовать биатлонистов за подобные вольности.

Реклама

«Мы думали об этом. Есть много разных предложений, но все согласны, что в соглашении нужно прописывать такой пункт. Если эти рычаги будут указаны, то можно говорить о санкциях. У нас не совсем удачно организовано поведение биатлонистов в плане медийности. Но недоработки есть со всех сторон», — заявил Нуждов.

Ранее Губерниев предложил штрафовать спортсменов за отказ общаться со СМИ.