В России планируют штрафовать биатлонистов за отказ общаться с прессой
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов согласился с существованием проблемы взаимодействия спортсменов с представителями прессы, передает Sport24.
Он считает справедливым предложение комментатора Дмитрия Губерниева штрафовать биатлонистов за подобные вольности.
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«Мы думали об этом. Есть много разных предложений, но все согласны, что в соглашении нужно прописывать такой пункт. Если эти рычаги будут указаны, то можно говорить о санкциях. У нас не совсем удачно организовано поведение биатлонистов в плане медийности. Но недоработки есть со всех сторон», — заявил Нуждов.
Ранее Губерниев предложил штрафовать спортсменов за отказ общаться со СМИ.