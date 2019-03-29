Назван следующий соперник боксера Усика

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Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн рассказал, кто станет следующим соперником его подопечного, передает BoxingScene.

По его словам, Усик проведет поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Карлосом Такамом.

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«Усик переходит в супертяжелый вес и будет драться с Такамом. На данный момент мы определяем дату поединка. Сперва хотели организовать этот бой 18 мая, но в этот день выступит Уайлдер, а мы бы не хотели пересечения этих двух шоу. Возможные варианты — 17 или 25 мая. Позже всего мы определимся с этим к понедельнику. Как бы то ни было, следующий бой Усика пройдет в супертяжелом весе против Карлоса Такама», — заявил Хирн.

Ранее Усик отказался от боя с Лебедевым.