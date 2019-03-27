Бобровский стал второй звездой дня в НХЛ

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Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан второй звездой дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА «Новости».

26 марта голкипер отразил 26 бросков по своим воротам в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0). Таким образом, россиянин оформил шатаут.

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Первой звездой стал нападающий «Эдмонтона Ойлерз» Райан Нюджент-Хопкинс, записавший на свой счет хет-трик в игре против «Лос-Анджелес Кингз» (8:4).

Третьим лучшим игроком игрового дня был признан форвард «Анахайм Дакс» Сэм Стил, забросивший три шайбы во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (5:4).

Ранее Овечкин вышел на седьмое место по победным шайбам в НХЛ.