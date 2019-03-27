Президент UFC: Макгрегор никогда не получит часть акций компании

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт не собирается предоставлять Конору Макгрегору часть акций компании, передает «Советский спорт».

«Конечно, знаете, я был удивлен. Да, мы недавно общались, он писал мне, что хочет часть акций компании, но я сказал ему, что этого никогда не случится. Но это было пару недель назад. Думаю, что он, возможно, до сих пор думает о получении доли в UFC. Но он никогда не приходил ко мне по этому вопросу и мы не вели открытую беседу.

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Если он снова попросит о доли в UFC и будет связывать это с возможным возвращением, то могу сказать, что если человек хочет получить акции какой-либо компании, он должен вложить в это деньги, это работает именно так. Ценность UFC сегодня очень высока», — приводит слова Уайта TMZ Sports.

Стоит отметить, что Конор сделал заявление относительно ухода из мира смешанных единоборств 26 марта.

Ранее Макгрегора обвинили в изнасиловании.