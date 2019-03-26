В «Ювентусе» прокомментировали травму Роналду

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Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду был травмирован в игре сборной Португалии в матче отборочного турнира Евро-2020 с Сербией (1:1), сообщает «Советский спорт».

Роналду не смог закончить матч на поле и был заменен на 30-й минуте, получив повреждение в момент рывка.

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По информации пресс-службы «Ювентуса», Роналду прошел медицинское обследование в Португалии, по итогам которого у игрока выявили небольшое повреждение сгибателей правого бедра.

Скоро нападающему предстоит пройти новые обследования, на которых доктора выяснят, когда звезда туринцев сможет вернуться в строй.

Первый четвертьфинальный матч в Лиге чемпионов между «Аяксом» и «Ювентусом» пройдет 10 апреля в Амстердаме.

Ранее Роналду назвал сроки восстановления после травмы.