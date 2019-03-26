В «Ювентусе» прокомментировали травму Роналду
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду был травмирован в игре сборной Португалии в матче отборочного турнира Евро-2020 с Сербией (1:1), сообщает «Советский спорт».
Роналду не смог закончить матч на поле и был заменен на 30-й минуте, получив повреждение в момент рывка.
По информации пресс-службы «Ювентуса», Роналду прошел медицинское обследование в Португалии, по итогам которого у игрока выявили небольшое повреждение сгибателей правого бедра.
Скоро нападающему предстоит пройти новые обследования, на которых доктора выяснят, когда звезда туринцев сможет вернуться в строй.
Первый четвертьфинальный матч в Лиге чемпионов между «Аяксом» и «Ювентусом» пройдет 10 апреля в Амстердаме.
Ранее Роналду назвал сроки восстановления после травмы.
Cristiano Ronaldo being subbed for muscular injury! pic.twitter.com/26MZ10cLem— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 25 марта 2019 г.