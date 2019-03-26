Роналду прокомментировал ничью Португалии и Сербии
Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча с Сербией в рамках квалификации чемпионата Европы — 2020, передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 1:1. Сам Роналду матч закончить не смог. В начале игры ему разбили нос, а на 30-й минуте он получил травму и был заменен. У форварда подозрение на повреждение задней поверхности бедра.
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«Мы играли достаточно хорошо, создали много моментов. Сегодня мы были лучше, чем во встрече с Украиной, но, когда мяч не хочет идти в ворота, он в них не идет», — приводит слова Роналду пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее наставник Сербии связал ничью с Португалией с травмой Роналду.