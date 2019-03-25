Черчесов раскрыл секрет питания Гилерме

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Наставник сборной России Станислав Черчесов вместе с полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Миранчуком рассказал об особенностях питания игроков в национальной команде, передает Sport24.

Миранчук объяснил, что сладости на базе в больших количествах недопустимы.

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«На базах нет много сладостей. Все понимаю, что нельзя», — сказал Миранчук.

Черчесов пошутил, что провозит их «незаконно», чтоб вратарь сборной Маринато Гилерме лучше ловил мяч.

«Я с собой привозил! Маринато нужно, чтобы мяч прилипал!» — засмеялся главный тренер.

Ранее Черчесов передал разговор с Артемом Дзюбой в перерыве матча с Казахстаном.