Халк помог «Порту» переходом в «Зенит»

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Бывший форвард питерского «Зенита», ныне выступающий за китайский «Шанхай СИПГ» Халк, рассказал, как оказался в российском клубе, передает «Советский спорт».

Футболист переехал в Санкт-Петербург в 2012 году, перейдя в «Зенит» из «Порту».

По словам игрока, он оставил португальскую команду, чтоб помочь руководству.

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«Спортивный директор «Порту» Антеро Энрике уговаривал меня остаться, предлагал продлить контракт. «Порту» хотели продать двух других игроков, но не вышло. Думаю, это были Моутинью и Хамес. Тогда трансферный рынок в России был открыт. «Порту» надо было спасать, чтоб они не нуждались в деньгах. Я же хотел попробовать что-то новое», — цитирует Халка O Jogo.

За петербургский клуб бразилец провел четыре сезона, оформив 77 голов в 148 матчах.

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