Маринин не стал оценивать перспективы Загитовой и Медведевой
Олимпийский чемпион 2006 года Максим Маринин не рискнул оценивать перспективы российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, передает газета «Известия».
На прошедшем чемпионате мира в Японии Загитова завоевала золото, а Медведева взяла бронзовую медаль.
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«Мне очень тяжело оценивать дальнейшие перспективы Загитовой и Медведевой, но эти две спортсменки и их противостояние делают рейтинг фигурному катанию на телевидении, причем не только российском, но и даже японском. Когда есть конфликт, драматизм, тогда есть о чем поговорить и что раскручивать», — поделился Маринин.
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