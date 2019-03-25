Маринин не стал оценивать перспективы Загитовой и Медведевой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/783/12259783/upload-RIAN_5825486.HR-pic905-895x505-73487.jpg">

Олимпийский чемпион 2006 года Максим Маринин не рискнул оценивать перспективы российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, передает газета «Известия».

На прошедшем чемпионате мира в Японии Загитова завоевала золото, а Медведева взяла бронзовую медаль.

Реклама

«Мне очень тяжело оценивать дальнейшие перспективы Загитовой и Медведевой, но эти две спортсменки и их противостояние делают рейтинг фигурному катанию на телевидении, причем не только российском, но и даже японском. Когда есть конфликт, драматизм, тогда есть о чем поговорить и что раскручивать», — поделился Маринин.

Ранее Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье.