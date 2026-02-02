Размер шрифта
Оранжевый уровень опасности продлили в Москве и области

В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов
Pavel Golovkin/AP

Оранжевый уровень погодной опасности, введенный ранее в Москве и Московской области в связи с аномальными холодами, продлили еще на трое суток. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России, сославшись на последние прогностические данные.

Изначально оранжевый уровень был введен до 23:00 (мск) 3 февраля.

«Его действие продлено до конца суток 6 февраля», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что этот уровень — предпоследний в шкале погодных предупреждений. По словам эксперта, оранжевый уровень означает опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Гидрометцентре отметили, что до конца рабочей недели в Москве и Подмосковье сохранится аномально холодная погода, при которой среднесуточная температура будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Там объяснили, что пришедший в центр европейской части России морозный воздух в условиях антициклональной погоды пока не может прогреваться днем.

«Ветер будет несильным, днем будет солнце, что поможет пережить морозный период», — указали синоптики.

Кроме того, Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение, которое будет действовать до 6 февраля в Костромской и Ярославской областях.

Ранее врач рассказал, чем могут обернуться несколько секунд на морозе в легкой одежде.
 
