Раскрыта личность задержанного по подозрению в похищении мальчика в Петербурге

Правоохранители задержали подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, это 39-летний житель Луганской народной республики (ЛНР), сообщает Telegram-канал Mash.

«По предварительным данным, его зовут Петр Жилкин, ему 39 лет, он приехал в СПб из ЛНР, какое-то время жил в Ростовской области. Мужчину нашли в соседнем регионе, сейчас силовики вместе с ним направляются в СПб. У задержанного было несколько судимостей: он украл ноутбук и угнал с подельником мотоцикл в городе Шахты. Петр часто брал микрозаймы, трудился производителем работ в фирме», — говорится в посте.

В ролике с места похищения видно, как мальчик подходит к белому внедорожнику и садится в него, а потом уезжает в неизвестном направлении.

До этого стало известно, что девятилетний Павел отправился из дома к горке на улице Колобановской в Горелово 30 января. При этом он сказал родителям, что заедет в магазин на Таллинском шоссе. Позже в этот же день ребенка видели в магазине аксессуаров для телефонов, расположенном в здании гипермаркета. После этого связь с мальчиком прервалась, о его местоположении ничего неизвестно.

На момент пропажи ребенок был одет в черную зимнюю куртку с красными вставками, черную шапку, бежевый шарф в черную клетку и темно-синие штаны с камуфляжными элементами на коленях. Рост мальчика составляет около 122-124 сантиметров, телосложение худое.

