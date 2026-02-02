Журналист сообщил об участии Уиткоффа в предстоящей встрече России и Украины

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф примет участие в предстоящем раунде переговоров России и Украины в Абу-Даби. Об этом написал журналист портала Axios Барак Равид на своей странице в соцсети Х.

По его данным, 3 февраля Уиткофф прибудет в Израиль, откуда отправится в Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби в среду и четверг Уиткофф проведет еще один раунд переговоров с Россией и Украиной, сообщил Равид.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта.

Газета The New York Times сообщила, что новый раунд трехсторонних переговоров (РФ, США и Украина) по прекращению украинского конфликта был отложен на несколько дней «после неожиданной встречи» в эти выходные между российскими и американскими переговорщиками во Флориде. Речь о визите в Майами спецпредставителя президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Принимавший в ней участие спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф назвал встречу продуктивной.

Ранее в Кремле объяснили перенос переговоров в Абу-Даби.