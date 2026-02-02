Размер шрифта
Российские ученые нашли ключ к усилению природных антиоксидантов

Первый МГМУ: действие природных антиоксидантов усилено более чем в два раза
Александр Гальперин/РИА Новости

Исследователи Сеченовского университета совместно обнаружили выраженный синергетический эффект при совместном использовании двух природных антиоксидантов — таксифолина и глутатиона. Как показали эксперименты, их комбинированная антиоксидантная активность возрастает примерно на 120% по сравнению с ожидаемым эффектом от отдельных веществ. Результаты работы опубликованы в журнале Antioxidants. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Оксидативный стресс возникает при дисбалансе между активными формами кислорода и антиоксидантной защитой организма. Это состояние лежит в основе развития сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, онкологии, а также связано с ускоренным старением. Несмотря на то что на российском рынке представлено около 120 антиоксидантных препаратов, большинство из них основаны на синтетических веществах.

Ученые сделали ставку на природные соединения с низкой токсичностью и широким спектром действия. Таксифолин (дигидрокверцетин) — биофлавоноид, уже зарегистрированный в России как фармацевтическая субстанция и применяемый в нутрицевтике и косметологии. Глутатион — эндогенный антиоксидант, который вырабатывается в организме человека и играет ключевую роль в защите клеток от повреждений; его дефицит связывают с возраст-ассоциированными заболеваниями.

«Ключевое направление нашей работы — создание синергетических композиций, в которых компоненты усиливают действие друг друга», — пояснил участник исследования, студент Института фармации Валерий Гоман.

Эксперименты на модели свободнорадикального окисления показали, что совместное применение таксифолина и глутатиона дает эффект, значительно превышающий сумму их индивидуальных свойств. По словам исследователей, это открывает возможности для разработки новых препаратов против заболеваний, связанных с хроническим окислительным стрессом.

Следующий этап работы будет посвящен изучению химических механизмов обнаруженного синергизма. Понимание того, как именно взаимодействуют молекулы двух антиоксидантов, позволит целенаправленно проектировать более эффективные лекарственные средства.

Ранее в России разработали новый биоматериал для зубных имплантов.
 
