Доктор медицинских наук оценил вероятность пандемии оспы обезьян в России

Доктор медицинских наук, профессор Мурад Шахмарданов заявил агентству ТАСС, что России не грозит пандемия оспы обезьян.

Шахмарданов отметил, что вирус в основном передается при длительном тесном физическом контакте, особенно с поврежденными элементами сыпи. По его словам, он не обладает высокой воздушно-капельной заразностью, что является фундаментальным сдерживающим фактором, ограничивающим распространение инфекции.

По словам врача, у вируса низкий базовый репродуктивный индекс, что означает: без активных контактов в уязвимых группах один больной в среднем заражает менее одного человека, и эпидемия затухает самостоятельно. Он добавил, что заболевание в большинстве случаев сопровождается явной, характерной сыпью, что позволяет быстро выявлять и изолировать больного, в отличие от бессимптомного или стертого течения.

Шахмарданов напомнил, что в стране имеются вакцины и протоколы, эффективные в борьбе с вирусом. По его словам, Россия располагает четкими санитарными правилами (СП 3.3686-21) по профилактике оспы обезьян, опытом работы с особо опасными инфекциями и специфической вакциной на основе вируса осповакцины, которая эффективна против Mpox. Врач отметил, что она применяется для экстренной профилактики контактных лиц в очагах.

