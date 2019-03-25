Джокович пробился в четвертый круг турнира в Майами
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг турнира в Майами, сообщает «Советский спорт».
В матче третьего круга сербский спортсмен одолел представителя Аргентины Федерико Дельбониса.
Встреча, которая продолжалась два часа, завершилась с результатом 7:5, 4:6, 6:1 в пользу Джоковича.
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За выход в следующий раунд сербский теннисист поборется с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.
Ранее сообщалось, что Касаткина проиграла Винус Уильямс в третьем круге турнира в Майами.