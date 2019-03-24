Лыжница Непряева стала второй в общем зачете Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19, сообщает ТАСС.
Лидерство в общем зачете осталось за норвежкой Ингвильд Эстберг.
Непряева стала первой россиянкой с сезона-2005/06, которой удалось завершит сезон в тройке лучших Кубка мира. Такого показателя в последний раз достигала Юлия Чепалова, которая тогда стала третьей.
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Непряева завоевала бронзу на Олимпийских играх 2018 года в эстафете, а также стала бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в Зефельде.
Ранее был отклонен протест сборной России на действия норвежки против Непряевой.