Протест сборной России на действия норвежки против Непряевой отклонен
Протест сборной России на действия норвежской лыжницы Терезы Йохауг против Натальи Непряевой в масс-старте классическим стилем в финале Кубка мира в канадском Квебеке отклонен, сообщает ТАСС.
Россиянка упала во время гонки из-за контакта с соперницей, когда та резко сместила траекторию и выскочила на дорожку перед спортсменкой. В итоге Непряева заняла 19-е место, а Йохауг — второе.
«Протест отклонен, потому что у жюри не было фотографий этого происшествия. Опрос Йохауг по инциденту также ничего не выявил», — тренер российской команды Маркус Крамер.
Лучшей представительницей России в данной гонке стала Анастасия Седова, занявшая седьмое место. Юлии Белоруковой принадлежит 34-я строчка, Марии Истоминой — 36-я.
Ранее тренер лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко прокомментировал эпизод со сломанной палкой во время масс-старта в финале Кубка мира.