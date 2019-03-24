Протест сборной России на действия норвежки против Непряевой отклонен

<img src="//img.gazeta.ru/files3/559/12204559/RIAN_5793544.HR-pic905-895x505-37906.jpg">

Протест сборной России на действия норвежской лыжницы Терезы Йохауг против Натальи Непряевой в масс-старте классическим стилем в финале Кубка мира в канадском Квебеке отклонен, сообщает ТАСС.

Россиянка упала во время гонки из-за контакта с соперницей, когда та резко сместила траекторию и выскочила на дорожку перед спортсменкой. В итоге Непряева заняла 19-е место, а Йохауг — второе.

Реклама

«Протест отклонен, потому что у жюри не было фотографий этого происшествия. Опрос Йохауг по инциденту также ничего не выявил», — тренер российской команды Маркус Крамер.

Лучшей представительницей России в данной гонке стала Анастасия Седова, занявшая седьмое место. Юлии Белоруковой принадлежит 34-я строчка, Марии Истоминой — 36-я.

Ранее тренер лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко прокомментировал эпизод со сломанной палкой во время масс-старта в финале Кубка мира.