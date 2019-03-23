Большунов уступил Клебо в масс-старте финала Кубка мира
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золото в масс-старте классическим стилем в финале Кубка мира в канадском Квебеке, сообщает РИА «Новости».
Спортсмен преодолел 15 километров за 36 минут 10,9 секунды. Вторым пришел канадец Алекс Харви с отставанием 0,8 секунды. Замкнул тройку лидеров Дидрик Тенсет (+1,3).
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Лучший из россиян в данной гонке Александр Большунов (+17,4) занял седьмое место. Андрею Ларькову (+18,8), Андрею Мельниченко (+1 минута 46,9 секунды) и Денису Спицову (+2.02,7) принадлежат 11-я, 33-я и 34-я строчки соответственно.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.