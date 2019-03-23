Авербух: бронза ЧМ для Медведевой стала высшей справедливостью

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Российский фигурист и тренер Илья Авербух остался доволен выступлением российской фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира — 2019, передает НСН.

Медведева стала бронзовой медалисткой в женском одиночном катании на мировом первенстве в японской Сайтаме.

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«Женя Медведева показала себя тоже очень хорошо в этом сезоне. Вот эти доли секунды, благодаря которым она победила, это как раз такая высшая справедливость. Эта медаль для Жени была важнее.

В общем, очень успешное для нас складывается первенство, один из самых удачных для нас чемпионатов мира», — сказал Авербух.

Стоит отметить, что золото досталось другой россиянке, Алине Загитовой.

Ранее министр спорта России поздравил фигуристок с выступлением на ЧМ.