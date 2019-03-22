Стал известен соперник Усика на следующий бой

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Абсолютный чемпион первого тяжелого дивизиона Александр Усик намерен дебютировать в королевском дивизионе с поединка против камерунского спортсмена Карлоса Такама, сообщает «Советский спорт».

По информации Boxingnews24.com, стороны уже заключили соглашение по поводу будущей встречи на ринге, однако пока не анонсировали ее.

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Бой пройдет 18 мая в Чикаго.

Из 42 поединков у Такама 36 побед, из которых 28 нокаутом, а также пять поражений и одна ничья. Усик не проигрывал в 16 состоявшихся боях и 12 раз нокаутировал соперника.

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