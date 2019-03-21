Стал известен порядок выступления фигуристов в произвольной программе ЧМ
Стал известен порядок выступления фигуристов в произвольной программе чемпионата мира в Японии, сообщает «Советский спорт».
Россиянин Александр Самарин выступит в произвольной программе первым из мужчин национальной сборной. Он выйдет на лед шестым.
Следующим из наших спортсменов программу откатает Михаил Коляда, у него 13-й номер, а Андрей Лазукин выйдет 15-м.
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После короткой программы лучший результат у Коляды, расположившегося на десятом месте. Андрей Лазукин занял 11-е место, а Александр Самарин на 20-й позиции.
Прокаты произвольной программы пройдут 23 марта в 11:30 по московскому времени.
Ранее российские фигуристы не вышли к журналистам после выступления на ЧМ.