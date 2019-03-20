Немецкая прокуратура подозревает 21 спортсмена в применении кровяного допинга
Минимум 21 спортсмен подозреваются немецкой прокуратурой в применении кровяного допинга, сообщает ТАСС.
По информации Bild, атлеты представляют восемь различных стран и они выступают в пяти видах спорта.
Нарушения антидопинговых правил были совершены в Германии, Австрии, Швейцарии, Южной Корее, а также на Гавайях.
Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный расследованиями на тему допинга в России, заявил, что на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане действовала международная допинговая сеть.