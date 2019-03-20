Немецкая прокуратура подозревает 21 спортсмена в применении кровяного допинга

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Минимум 21 спортсмен подозреваются немецкой прокуратурой в применении кровяного допинга, сообщает ТАСС.

По информации Bild, атлеты представляют восемь различных стран и они выступают в пяти видах спорта.

Нарушения антидопинговых правил были совершены в Германии, Австрии, Швейцарии, Южной Корее, а также на Гавайях.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный расследованиями на тему допинга в России, заявил, что на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане действовала международная допинговая сеть.