Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.

Судьи оценили выступление фигуристки на 82,08 баллов. Она исполнила тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип.

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Таким образом, спортсменка одержала победу на данном этапе мирового первенства.

Второе место заняла японка Каори Сакамото (76,86 балла), третье — представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (75,96).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

Соревнование проходит в Сайтаме и завершится 24 марта.

Произвольную программу женщины покажут 22 марта.

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