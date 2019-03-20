Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Судьи оценили выступление фигуристки на 82,08 баллов. Она исполнила тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип.
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Таким образом, спортсменка одержала победу на данном этапе мирового первенства.
Второе место заняла японка Каори Сакамото (76,86 балла), третье — представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (75,96).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Соревнование проходит в Сайтаме и завершится 24 марта.
Произвольную программу женщины покажут 22 марта.
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