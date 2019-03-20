Выставка памяти фигуриста Тена открылась на ЧМ в Японии

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На арене в японской Сайтаме, где проходит чемпионат мира по фигурному катанию, открылась выставка, посвященная памяти бронзового призера Олимпиады в Сочи 2014 года Дениса Тена, сообщает ТАСС.

На выставке представлены снимки казахстанского спортсмена во время его выступлений, а также фотографии, которые сделал сам фигурист, так как это было его хобби. Также посетители мероприятия могут увидеть на стендах короткие видео, сделанные друзьями Тена.

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Серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира умер в возрасте 25 лет от ножевого ранения. Фигурист погиб, защищая свой автомобиль, когда двое мужчин попытались украсть зеркала машины. Тен скончался в больнице от потери крови.

Мировое первенство завершится 24 марта.

Ранее Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ.