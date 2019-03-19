Обвиненный в коррупции глава НОК Японии откажется от должности в МОК

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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Японии Цунекадзу Такэда хочет отказать от поста члена Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает РИА «Новости».

По информации Reuters, глава организации, который был обвинен в коррупции, объявит об уходе с должности МОК 19 марта.

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До этого правоохранительные органы заявили, что Такэде давал взятку, чтобы Токио одержал победу на выборах места проведения Олимпийских игр 2020 года. Дело в отношении японца было открыто 11 января.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде 2020 года в Японии запретят курить и использовать электоральные сигареты.