Объявлена дата проведения матча между «Спартаком» и ЦСКА
Российская премьер-лига (РПЛ) определила даты проведения оставшихся матчей национального первенства, сообщает «Советский спорт».
Как передает официальный сайт лиги, встреча 22-го тура чемпионата России между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА пройдет 6 апреля. Начало — 19.00 мск.
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Перенесенная встреча 16-го тура между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» состоится 3 апреля.
Полное расписание опубликовано на сайте РПЛ.
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