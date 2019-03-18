Объявлена дата проведения матча между «Спартаком» и ЦСКА

Российская премьер-лига (РПЛ) определила даты проведения оставшихся матчей национального первенства, сообщает «Советский спорт».

Как передает официальный сайт лиги, встреча 22-го тура чемпионата России между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА пройдет 6 апреля. Начало — 19.00 мск.

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Перенесенная встреча 16-го тура между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» состоится 3 апреля.

Полное расписание опубликовано на сайте РПЛ.

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